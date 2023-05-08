مستشار للسوداني: تطابق سعر صرف الدولار أمام الدينار يحتاج لأشهر

2023/05/08 | 21:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن :"السياسة النقدية لديها هدف هو سعر صرف ثابت 1300 دينار لكل دولار".

وذكر صالح في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، أن :"البنك المركزي العراقي يدافع عن هذا السعر في الأسواق، والسيطرة على معروض مالي للعملة الصعبة (الدولار)".

وأضاف، إن "السبب في تدني سعر صرف الدينار خلال الفترة الماضية من العام الجاري ليس اقتصاديا، وإنما قيد إداري دولي، فقد فرضت الولايات المتحدة قيودا على دخول النقد الأجنبي للبلاد".

وأوضح :"وضعت واشنطن قيودا على حركة النقد الأجنبي الداخل إلى العراق، بسبب شكوكها من أن 80 بالمئة من هذه الحوالات تذهب إلى جهات مجهولة".

وبين صالح :"وضع سعر صرف الدينار أمام الدولار اليوم تحسن كثيرا باتجاهين".

وأشار الى، ان "الاتجاه الأول، يتمثل في البنوك العراقية التي بدأت تفصح بشكل صحيح عن الحوالات، والثاني، هو أن الدولة باشرت بمعالجة عمليات الاستيراد لضبط مدفوعات هذه الواردات التي تتم بالنقد الأجنبي".

وقال :"في غضون الأشهر القليلة القادمة، سيتطابق سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، وفق السعر المحدد، وذلك لتمتع البنك المركزي باحتياطات من العملة الأجنبية هي الأعلى في تاريخه تجاوزت 115 مليار دولار".

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