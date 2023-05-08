ائتلاف المالكي: تقييم الوزراء خطوة مهمة لاعادة بناء مؤسسات الدولة

2023/05/08 | 21:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عد النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، الاثنين، تقييم أداء عمل الدرجات الخاصة والمدراء العامين خطوة مهمة وضرورية لإعادة بناء مؤسسات الدولة .

وقال المسلماوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “التغييرات الأخيرة جاءت بعد العديد من لجان تقييم الأداء لمدراء عامين في مختلف الوزارات”.

وأضاف أن “اعضاء مجلس النواب داعمين لخطوات رئيس الوزراء تقييم في اداء عمل الوزارات”، مشيرا إلى أن “حكومة السوداني منذ الوهلة الأولى اعلنت عن محاربة الفساد واستبدال الفاشلين”.

وأوضح أن “إحدى أدوات نجاح الحكومة الحالية هي تقييم الدرجات الخاصة والمدراء العامين في مختلف مؤسسات الدولة”، لافتا الى أن “التقييم الذي أطلقه رئيس الوزراء حاز باهتمام كبير لدى اعضاء مجلس النواب”.

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