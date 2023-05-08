حضور ملكي مفاجئ كان بانتظار مشاهدي برنامج

2023/05/08 | 21:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمت مقاطعة كاتي بيري وليونيل ريتشي من قبل ضيوف مفاجئين أثناء بث مباشر من قلعة ويندسور، يوم الأحد.

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