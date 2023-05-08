2023/05/08 | 21:45 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بين رحى نبذ المجتمع والتهميش تبقى قضية الأطفال مجهولي النسب ساكنة في الظل) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: UFo6w6Igu40
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بين رحى نبذ المجتمع والتهميش تبقى قضية الأطفال مجهولي النسب ساكنة في الظل) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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