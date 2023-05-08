2023/05/08 | 21:50 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ehV8CoQjXoI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مخمور أم متعاطٍ أم ماذا.. عراقي يهاجم منتسبا أمنيا بسكـــ.ــين في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مخمور أم متعاطٍ أم ماذا.. عراقي يهاجم منتسبا أمنيا بسكـــ.ــين في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).