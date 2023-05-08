2023/05/08 | 21:57 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعارضة التركية تصطف في تحالف واحد، لأول مرة منذ 20 عاما للإطاحة بـ إردوغان، في الانتخابات الرئاسية التركية، المقرر إقامتها في 14 مايو..
فمن هو مرشح المعارضة في مواجهة إردوغان؟
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فمن هو مرشح المعارضة في مواجهة إردوغان؟
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كليتشدار يهدد عرش إردوغان ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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