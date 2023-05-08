كليتشدار يهدد عرش إردوغان

2023/05/08 | 21:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعارضة التركية تصطف في تحالف واحد، لأول مرة منذ 20 عاما للإطاحة بـ إردوغان، في الانتخابات الرئاسية التركية، المقرر إقامتها في 14 مايو..فمن هو مرشح المعارضة في مواجهة إردوغان؟

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