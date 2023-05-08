2023/05/08 | 21:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كتب الصحافي عقيل الشويلي..العقار الزراعي والحواسم خالي من الضريبة...

ظهرت المقالة في العراق..



القانون يكافىء المتجاوز ويعاقب الملتزم..



والعقارات مثالا أولاً على المسلة.

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