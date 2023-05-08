2023/05/08 | 22:25 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحافظون في قبة البرلمان.. نقاش حول التخصيصات في #العاشرة مع كريم حمادي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: aK_7Dci4qco
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحافظون في قبة البرلمان.. نقاش حول التخصيصات في #العاشرة مع كريم حمادي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحافظون في قبة البرلمان.. نقاش حول التخصيصات في #العاشرة مع كريم حمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).