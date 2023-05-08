السفيرة الأميركية تثني على لقاء بارزاني وطالباني: خطوة بارزة للأمام

2023/05/08 | 22:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثنت السفيرة الامريكية في بغداد على

قيادة رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

مسرور بارزاني و نائب رئيس وزراء حكومة

كردستان العراق قوباد طالباني اللذان

يعملان معاً للبدء في حل المشكلات من

خلال الحوار.

وق

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