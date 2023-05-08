مورجان ستانلي: توقف الفيدرالي الأمريكي قد يكون ضارا لأسواق الأسهم الآن

2023/05/08 | 22:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

في تقرير نشره بنك الاستثمار الأمريكي الشهير مورجان ستانلي (NYSE:MS) يوم الاثنين، أوضح الخبراء الاقتصاديون لدى البنك أنه بينما استفادت أسواق الأسهم في الماضي من توقفات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفع الفائدة عن رفع أسعار الفائدة، ولكن في ظل الظروف الحالية، قد لا يعيد التاريخ نفسه، وقد لا يكون من الجيد لأسواق الأسهم أن يتوقف الفيدرالي الأمريكي بالاجتماع القادم.

ويأتي هذا في الوقت الذي يتوقع فيه الخبراء الاقتصاديون لدى مورجان ستانلي أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لن يقوم برفع أسعار الفائدة أو خفضها لبقية هذا العام، وسوف يكتفي بالإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير عند مستوى 5.25%.

وأعزى مورجان ستانلي السبب الذي قد يجعل توقف الفيدرالي في غير صالح سوق الأسهم إلى أنه في أعوام 1985 و 1995 و 1997 و 2006 و 2018، أدى شراء المستثمرين للأسهم بمجرد وقف الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة إلى تحقيق عوائد جيدة خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر التالية، وكانت تلك النتيجة حينها منطقية إلى حد ما.

ويرى مورجان ستانلي أن التحدي الذي قد تواجهه أسواق الأسهم الآن إذا توقف رفع الفائدة يأتي نتيجة أن البيانات الحالية تشير إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ أكثر حدة من الحالات السابقة بالنشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن وقت اجتماع الفيدرالي الأخير كان يعد وقتا مناسبا للشراء، ولهذا فإن هذا يثير القلق بشأن عدم إمكانية تجميع أثار الظروف الحالية ومقارنتها بتلك الأمثلة السابقة.

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