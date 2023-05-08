الخارجية النيابية: جهود عراقية حثيثة أثمرت بعودة سوريا للجامعة العربية

2023/05/08 | 22:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية كريم عليوي، الاثنين، ان الجهود الاستثنائية والحثيثة التي بذلها العراق كان لها الدور الابراز باتخاذ قرار عودة سوريا الى الجامعة العربية.

وقال عليوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “المساع التي تبنتها الدبلوماسية العراقية كان لها جهد حقيقي في عودة سوريا لجامعة الدول العربية”، لافتا الى ان ” العراق كان لاعبا أساسيا باقناع الدول العربية بأهمية عودة سوريا الى مقعدها في الجامعة العربية”.

وأضاف، ان “عودة سوريا سيعزز أمن واستقرار المنطقة، ويعيد وضعها ودورها لما تملكه من أهمية وموقع مؤثر”.

وأشار عليوي، الى ان “العراق لم يقطع علاقاته مع سوريا وكان البلد الوحيد الذي وقف الى جانب محنته الأمنية والسياسية”.

وكانت الجامعة العربية أصدرت أمس، الاحد، بيانا أعلنت فيه أن وزراء الخارجية العرب تبنوا رسميا في اجتماعهم، قرارا ينص على عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة، واستئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها، بعد غياب 11 عاما.

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