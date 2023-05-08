توني كروس يرد على تصريحات واين روني المثيرة للجدل.. ويطالب الحكام بحماية هذا اللاعب

2023/05/08 | 23:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردّ توني كروس، لاعب نادي ريال مدريد، على تصريحات واين روني، مهاجم نادي مانشستر يونايتد السابق، والّتي أثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

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