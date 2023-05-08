أمطار ورياح غبارية.. حالة طقس العراق من الان حتى الخميس - عاجل

2023/05/08 | 23:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أوجز المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الاثنين، خارطة حالة الطقس لمدن العراق خلال الايام المتبقية من الاسبوع الحالي.

وقال عطية في إيضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إن "التقلبات في الاجواء تستمر هذه الليلة ونهار الثلاثاء"، مشيرًا إلى أن "اهم مايميز الاجواء خلال الـ24 ساعة قادمة، هو وجود فرص واردة لزخات من الامطار في بعض الاماكن على فترات قصيرة".

واضاف: "فضلا عن ذلك سيكون هنالك نشاط بالرياح السطحية الجنوبية الشرقية يوم الثلاثاء في مدن البصرة وذي قار وميسان وواسط وديالى مصحوبة بغبار مثار على فترات، كذلك نشاط بالرياح الشمالية الغربية في العاصمة بغداد والانبار وصلاح الدين ومدن الفرات الاوسط وجنوب غرب البلاد مثيرة لموجات غبار خفيفة الى متوسطة".

واشار الى ان "هناك فترات من الاستقرار النسبي يوم الاربعاء، لتعود التقلبات بالرياح يوم الخميس مع بقاء جفاف الاجواء عموماً.

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