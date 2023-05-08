أنشيلوتي عن موقعة الغد: سنوقف هالاند وسيتي بالكامل

2023/05/08 | 23:16 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، جاهزية لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش، لخوض مواجهة مانشستر سيتي، غدا الثلاثاء، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "خطتنا هي لعب مباراة متكاملة، مع الأخذ في الاعتبار أن لقاء الإياب سيكون الحاسم، ونريد أن نغتنم ميزة صغيرة غدا".

وأضاف: "الميزة التي يمكن أن نحصل عليها هي تحقيق نتيجة إيجابية، وهي مباراة تتطلب الكثير من الجميع، وحين تصل لنصف نهائي في بطولة كهذه، فأنت تحتاج الكثير لتقدمه".

وعن موقف مودريتش، أجاب: "هو قادر على اللعب دون مشاكل، لذلك غدا سيشارك".

وزاد: "هالاند لاعب خطير للغاية، ولديه جودة مبهرة، لكن الحديث عنه فقط يعني عدم الحديث عن بقية زملائه، ونحن نخطط لإيقاف الفريق بأكمله وليس هو فقط".

وتابع: "يمكنني القول إن مانشستر سيتي أصبح فريقا أكثر اكتمالا مع وصول هالاند، فهم لم يغيروا من أسلوبهم، بل أصبحوا يلعبون بشكل مباشر أكثر قليلا، فهم منظمون للغاية ويتعاملون مع الكرة بشكل جيد جدا".

واستكمل: "أعتقد أننا وصلنا إلى نفس المستوى العام الماضي، ومن الصعب مقارنة حالتنا البدنية الحالية بالعام الماضي، والفوز بكأس الملك كان دافعا إضافيا، ونحن متحمسون جدا للقاء الغد".

وحول مواجهة ميلان وإنتر، أجاب: "كنت محظوظا للغاية بلعب نصف نهائي ضد إنتر حين كنت مدربا لميلان، وسارت الأمور بشكل جيد، وعلى المستوى التكتيكي ستكون مباراة متقاربة جدا".

وأتم: "إذا دافعنا جيدا كفريق فإن الشيء السيئ الذي يمكننا الخروج به سيكون التعادل، لكننا لا ننسى الهجوم، وفي العام الماضي استقبلنا 5 أهداف لكننا سجلنا 6".

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