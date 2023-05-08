2023/05/08 | 23:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hnodijgrNQs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي السنيد: هناك رغبة شعبية وبفكر من المرجعية لعودة التيار الصدري للعملية السياسية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علي السنيد: هناك رغبة شعبية وبفكر من المرجعية لعودة التيار الصدري للعملية السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).