2023/05/08 | 23:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ni9Att0H_Xo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وأَد الفتيات في الجاهلية.. مناطق شعبية تسجل حالات منها اليوم !) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وأَد الفتيات في الجاهلية.. مناطق شعبية تسجل حالات منها اليوم !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).