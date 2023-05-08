2023/05/08 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر عن الدار العربية للعلوم ناشرون، رواية “البرزخ والقطط في الزقاق” للروائي أكرم الديك.تدور أحداث هذه الرواية خلال أسبوع في قعر المدينة في بلدة قديمة لعاصمة عربية من دون اسم ما بعد فترة الحجر الصحي للكورونا، ولكنها لا تدرس أحوال البشر أو المجتمع بعد تأثير الجائحة، فهو موضوع ثانوي.الموضوع الرئيسي هنا هو أسئلة […]

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