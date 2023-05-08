سَكرة الرُّوح.. مجموعة قصصية

2023/05/08 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت/ الزمان: صدر عن الدار العربية للعلوم ناشرون، مجموعة قصصية حملت عنوان “سَكرة الروح” للكاتب ناجي جمعة.يكتب الناقد والأديب البحريني ناجي جمعة قصصاً تنتمي إلى الأدب الساخر، ظاهرها الهزل والسخرية، وباطنها النقد لقيم وقناعات وأفكار تنعكس في حياة الأفراد وسلوكاتهم، ويجسّد المؤلف هذا الاشتغال في حيوات أبطال قصصه فنراهم إشكاليون، متمردون، حالمون، ومتسائلون: هل […]

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