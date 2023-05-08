2023/05/08 | 23:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني خرج نادي النصر بتعادل بمذاق الهزيمة من مباراته أمام ضيفه الخليج (1-1) التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، في افتتاح منافسات الجولة 26 من دوري “روشن” السعودي للمحترفين لكرة القدم.فاجأ الضيوف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجدداً..



رونالدو يعاني مع النصر السعودي المركز الخبري الوطني.

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