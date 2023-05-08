المندلاوي يدعو للاستفادة من الجيولوجيين في استكشاف وتطوير الحقول النفطية

2023/05/08 | 23:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اوصى النائب الاول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، بتوظيف الجيولوجيين العراقيين في الحقول النفطية. وذكر المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقاه / المركز.الخبري الوطني/ […]

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