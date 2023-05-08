2023/05/08 | 23:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wwuSryU4lRU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جماعة رفض تقود المعارضة بوجه قوى السلاح.. بالتحالف مع الصدر راعي الإصلاح | الحصاد الاخباري 2023/5/8) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جماعة رفض تقود المعارضة بوجه قوى السلاح.. بالتحالف مع الصدر راعي الإصلاح | الحصاد الاخباري 2023/5/8) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).