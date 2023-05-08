"تخص تطبيع العلاقات مع إسرائيل".. أكسيوس: مستشارو بايدن أطلعوا نتانياهو على المحادثات مع ولي العهد السعودي

2023/05/08 | 23:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال موقع أكسيوس الإخباري، الاثنين، إن مستشاري الرئيس الأميركي بريت ماكغورك وآموس هوكستين، أطلعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على المحادثات التي أجراها مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، مع ولي العهد السعودي.

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