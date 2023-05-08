نائب يتحدث عن رواتب المتقاعدين والموظفين - عاجل

2023/05/08 | 23:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس كتلة النهج الوطني احمد طه الربيعي، اليوم الاثنين، ان سلم رواتب الموظفين والمتقاعدين، سيكون اولوية البرلمان بعد اقرار الموازنة.

وقال الربيعي لـ(بغداد اليوم) ان "البرلمان منشغل حاليا بالموازنة ونحن نريد اقرارها فهي مرتبطة بمصالح الشعب لكن الاولوية بعدها سيكون لسلم الرواتب ورواتب المتقاعدين".

وبين ان "هذه الشرائح مهمة وعلى الحكومة انصافها"، داعيا المواطنين الى "معرفة ان موضوع زيادة الرواتب مرتبط بالحكومة اما البرلمان فممكن ان يبوب اي قانون لسلم الرواتب او تعديل الرواتب للمتقاعدين من خلال التشريع وهذا امر يرحب به كل البرلمان".

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