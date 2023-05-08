المندلاوي: التصويت على انهاء عقود الجامعات ومابعد 2/10 غدا الثلاثاء

2023/05/08 | 23:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، ادراج فقرة في جلسة يوم غد الثلاثاء تتعلق بعقود الجامعات العراقية وعقود مابعد 2 اكتوبر.

وقال المندلاوي في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إنه " سيتم إدراج فقرة التصويت على الأمر النيابي ١٧٠ المتعلق بإنهاء عقود جامعة تكريت والجامعات العراقية الأخرى وكذلك عقود ما بعد ٢-١٠، في جلسة مجلس النواب ليوم غد الثلاثاء ٩ ايار ٢٠٢٣".

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