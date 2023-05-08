2023/05/08 | 23:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: يعتزم مايكل ماكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي...

ظهرت المقالة نائب أمريكي يعتزم استدعاء بلينكن لجلسة استجواب بتهمة ازدراء الكونغرس أولاً على المسلة.

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