2023/05/08 | 23:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكد الاتحاد الأوروبي تطلعه لانطلاق النسخة الأخرى من مؤتمر بغداد...

ظهرت المقالة الاتحاد الأوروبي: داعمون لجهود العراق لتحقيق التنوع الاقتصادي أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي: داعمون لجهود العراق لتحقيق التنوع الاقتصادي) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأوروبي: داعمون لجهود العراق لتحقيق التنوع الاقتصادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).