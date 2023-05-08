“GPS” يكشف مفاجأة كبرى عن حالة رونالدو الصحية

2023/05/08 | 23:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لفحوصات طبية مكثفة قبيل مباراة النصر وضيفه الخليج (1-1) مساء اليوم الاثنين، في افتتاح الجولة 26 لدوري “روشن” السعودي للمحترفين لكرة القدم.وشعر رونالدو، البالغ من العمر 38 سنة، بآلام وإجهاد خلال الساعات القليلة الماضية، وكشفت فحوصات طبية مكثفة خضع لها للتأكد من سلامته من أي إصابة، عن مفاجأة كبرى.ووفقا لصحيفة […]

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