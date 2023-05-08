الخدمات النيابية: مشاريع الحكومة ستحال الى شركات رصينة بعد إقرار الموازنة

2023/05/08 | 23:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف نائب رئيس عضو لجنة الخدمات النيابية محما خليل، الاثنين، عن نسب انجاز الحكومة لبرنامجها، مبينا ان الحكومة ستغير جميع الإجراءات الإدارية خلال التعاقد مع الشركات الخدمية بعد إقرار الموازنة.

وقال خليل في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اللجنة تدعم مشاريع الحكومة التي سيتم اطلاقها فور تمرير الموازنة والتي ستحال الى شركات رصينة ومعروفة”.

واضاف ان “اللجنة وبالتعاون مع الحكومة ستعيد النظر بكافة اليات التعاقد مع الشركات التي تدير المشاريع الاستراتيجية ضمن الموازنة، سيما التي ستطلق في بغداد من اجل منع السلطات”.

وبشأن مباحثات تمرير الموازنة ذكر خليل ان “المالية النيابية مستمرة في مباحثاتها وتعمل على تضمين حقوق جميع الموظفين والمواطنين والشرائح المجتمعية”.

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