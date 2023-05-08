النزاهة النيابية: أموال سرقة القرن مازالت بجيوب الفاسدين

2023/05/08 | 23:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد عضو لجنة النزاهة النيابية النائب باسم خشان، الاثنين، ان أموال الامانات الضريبية التي تم سرقتها من مصرف الرافدين والتي باتت تعرف بـ”سرقة القرن” مازالت في جيوب الفاسدين ولم تسترجع جميعها.

وقال خشان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “اللجنة التحقيقية التي شكلتها لجنة النزاهة النيابية في قضية سرقة أموال الضرائب والمعروفة بسرقة القرن، مازالت قائمة وانها ستفعل القضية مجددا”، لافتا الى ان ” لجنته سوف لن تسمح بتسييس القضية مهما كانت الأسباب والضغوط”.

وأضاف، ان “الأموال التي تم استردادها والعقارات التي تم وضع اليد عليها لا تساوي شيئا قياسا بالأموال المسروقة”، مشيرا الى ان “اغلب الأموال مازالت في جيوب الفاسدين والسراق”.

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