حصيلة حرائق 10 ساعات في العراق

2023/05/09 | 00:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أحصت وكالتنا حصيلة للحرائق التي شهدتها البلاد خلال العشر ساعات الماضية من يوم الأثنين وأختلفت أسبابها وحجم أضرارها.

وتجمل (بغداد اليوم) هذه الحرائق مستندة لبيانات مديرية الدفاع المدني، وأبرزها كالآتي:

بغداد/ الرصافة:

إخماد حادث حريق اندلع داخل دور تجاوز مشيدة من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة متخذه لبيع اسطوانات غاز الطبخ بمنطقة البنوك دون تسجيل خسائر بشرية.

محافظة الديوانية:

إخماد حريق اندلع داخل حقل لمحصول حبوب الحنطة في قضاء غماس مع إنقاذ مساحات شاسعة للمحصول.

محافظة صلاح الدين (حادثان)

إخماد حريق اندلع داخل عجلة انشائية بقضاء العلم دون تسجيل إصابات بشرية.

كما أخمدت فرق الدفاع المدني حريقاً آخر في المحافظة اندلع داخل دار سكن بقضاء الشرقاط دون تسجيل إصابات بشرية.

محافظة المثنى:

إخماد حريق اندلع داخل بستان للنخيل بقضاء سوير دون تسجيل إصابات بشرية.

محافظة الأنبار:

إخماد حريق اندلع داخل عجلة مدنية بقضاء البغدادي دون تسجيل إصابات بشرية.

محافظة بابل (حادثان)

اخماد حريق اندلع داخل منزل في قضاء المسيب دون تسجيل إصابات بشرية.

كما اخمدت فرق الدفاع المدني حريقاً اندلع داخل بستان زراعي دون تسجيل إصابات بشرية.

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