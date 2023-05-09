2023/05/09 | 00:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة في حديثة غرب الأنبار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة في حديثة غرب الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).