2023/05/09 | 00:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IdCPgqD1snc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محافظ كربلاء المقدسة: دوار الامام الحسين (ع) الاول المخصص لفك الاختناقات سيخصص بموازنة 2023) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محافظ كربلاء المقدسة: دوار الامام الحسين (ع) الاول المخصص لفك الاختناقات سيخصص بموازنة 2023) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).