شاهد بالفيديو.. عراقيون يشتكون من تأخر رحلتهم من مطار صبيحة بتركيا

2023/05/09 | 00:25 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZU6B109dyAU

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