شاهد بالفيديو.. مراسلنا من بابل : النخب الثقافية أبدت ارتياحها من مهرجان بابل الدولي

2023/05/09 | 00:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tvPJuPBP50s

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