2023/05/09 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ – ‬القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة انتقدت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الإثنين‭ ‬قرار‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬استئناف‭ ‬مشاركة‭ ‬وفود‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬اجتماعاتها،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬لا‭ ‬يستحق‭ ‬تطبيعا‭ ‬للعلاقات‭.‬ وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬فيدانت‭ ‬باتل‭ ‬للصحافيين‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬سوريا‭ ‬تستحق‭ ‬إعادتها‭ ‬إلى‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‮»‬‭.‬ وأضاف‭ ‬‮«‬ما‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتقاد أمريكي لقرار عودة سوريا ومسؤول في الجامعة العربية لـ(الزمان): الأسد سيحظر قمة الرياض) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتقاد أمريكي لقرار عودة سوريا ومسؤول في الجامعة العربية لـ(الزمان): الأسد سيحظر قمة الرياض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).