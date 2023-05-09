2023/05/09 | 00:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام الغباء ينافس الذكاء الاصطناعي على جلب الإيرادات المالية الكبيرة للشركات العالمية وربما الأشخاص.
كيف يمكن أن يتم هذا الامر؟ سوء استخدام تكنولوجيا المعلومات أو الجهل بلغاتها وأساليبها واعلاناتها واشعاراتها وتطبيقاتها هو بحد ذاته مورد مالي كبير. كثير من الناس في الدول التي باتت شبكة الانترنت فيها وسيلة ترفيهية أو عبثية بيد المراهقين والأطفال […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغباء أكثر ربحاً من الذكاء) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كيف يمكن أن يتم هذا الامر؟ سوء استخدام تكنولوجيا المعلومات أو الجهل بلغاتها وأساليبها واعلاناتها واشعاراتها وتطبيقاتها هو بحد ذاته مورد مالي كبير. كثير من الناس في الدول التي باتت شبكة الانترنت فيها وسيلة ترفيهية أو عبثية بيد المراهقين والأطفال […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغباء أكثر ربحاً من الذكاء) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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