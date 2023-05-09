2023/05/09 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام الغباء‭ ‬ينافس‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬جلب‭ ‬الإيرادات‭ ‬المالية‭ ‬الكبيرة‭ ‬للشركات‭ ‬العالمية‭ ‬وربما‭ ‬الأشخاص‭.‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬هذا‭ ‬الامر؟ سوء‭ ‬استخدام‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬أو‭ ‬الجهل‭ ‬بلغاتها‭ ‬وأساليبها‭ ‬واعلاناتها‭ ‬واشعاراتها‭ ‬وتطبيقاتها‭ ‬هو‭ ‬بحد‭ ‬ذاته‭ ‬مورد‭ ‬مالي‭ ‬كبير‭.‬ كثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬شبكة‭ ‬الانترنت‭ ‬فيها‭ ‬وسيلة‭ ‬ترفيهية‭ ‬أو‭ ‬عبثية‭ ‬بيد‭ ‬المراهقين‭ ‬والأطفال‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغباء‭ ‬أكثر‭ ‬ربحاً‭ ‬من‭ ‬الذكاء) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغباء‭ ‬أكثر‭ ‬ربحاً‭ ‬من‭ ‬الذكاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).