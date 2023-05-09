2023/05/09 | 00:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- أربيل – الزمان: نفى عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هيثم المياحي، الاثنين، تأجيل موعد الانتخابات الذي حددته رئاسة إقليم كردستان في 18 تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل. وفنّد المياحي في تصريح لـ الزمان، ما اعلنه أعضاء مستقيلون في برلمان الإقليم بان «أسباب استقالتهم هي لعدم اجراء الانتخابات في موعدها المقرر». وأرجع المياحي «السبب الرئيسي لاستقالتهم […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي كردي لـ(الزمان): لا تأجيل لانتخابات الإقليم واستقالة السبعة لها أسباب أخرى ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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