قيادي كردي لـ(الزمان): لا تأجيل لانتخابات الإقليم واستقالة السبعة لها أسباب أخرى 

2023/05/09 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‮ ‬بغداد‭- ‬أربيل‭ – ‬الزمان‭:‬ نفى‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني،‭ ‬هيثم‭ ‬المياحي،‭ ‬الاثنين،‭ ‬تأجيل‭ ‬موعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬الذي‭ ‬حددته‭ ‬رئاسة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬تشرين‭ ‬ثاني‭/ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭.‬‮ ‬ وفنّد‭ ‬المياحي‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـ‭ ‬الزمان،‭ ‬ما‭ ‬اعلنه‭ ‬أعضاء‭ ‬مستقيلون‭ ‬في‭ ‬برلمان‭ ‬الإقليم‭ ‬بان‭ ‬‮«‬أسباب‭ ‬استقالتهم‭ ‬هي‭ ‬لعدم‭ ‬اجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬موعدها‭ ‬المقرر‮»‬‭.‬‮ ‬ وأرجع‭ ‬المياحي‭ ‬‮«‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬لاستقالتهم‭ […]

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