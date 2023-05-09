كندا تطرد دبلوماسيا صينيا لقيامه بـ

2023/05/09 | 00:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الكندية، الاثنين، طرد دبلوماسيا صينيا بعد مزاعم قيامه بـ"التدخل السياسي".

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