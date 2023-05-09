مسؤول ايراني: انشاء مناطق حرة مشتركة مع العراق وسوريا

2023/05/09 | 01:11 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن مسؤول ايراني، توقيع وثائق دبلوماسية بين ايران والعراق وكذلك بين ايران وسوريا بشأن انشاء مناطق حرة بينها.

وقال أمين المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الحرة في ايران حجة الله عبد الملكي :"اقترح العراقيون ثلاث نقاط بخصوص هذه المناطق الحرة، كما تفقد الرئيس الايراني خلال زيارته الأخيرة إلى سوريا بعض المناطق المقترحة لإنشاء مناطق مشتركة بين إيران وسوريا زيارة هذه الزيارة الميدانية وكانت إحدى النقاط الحدودية المشتركة بين سوريا والعراق تمثل جسر ارتباطنا بالبحر الأبيض المتوسط".

وأشار إلى أن "إنشاء مناطق مشتركة مثلى بين إيران وسوريا وإيران والعراق في طور دراسة الجوانب الفنية والقانونية".

وأضاف "إننا نتشاور ونتفاوض لإنشاء مجالات مشتركة ومماثلة مع دول أوزبكستان وعمان والصين، ودول أخرى مثل روسيا، وهي في نفس المرحلة وبالطبع ، تم إعداد المسودة الأولية لإنشاء مناطق مشتركة بين إيران وتركيا ، وفي الأسابيع المقبلة ، في يونيو حزيران أو يوليو تموز، سيتم توقيع مذكرة التفاهم بين سلطات البلدين".

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