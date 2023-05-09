2023/05/09 | 01:35 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يوم الأديب العراقي.. الأدباء يستذكرون الرواد) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: dJc6u9XOCaI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يوم الأديب العراقي.. الأدباء يستذكرون الرواد) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. يوم الأديب العراقي.. الأدباء يستذكرون الرواد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).