أخبار سارة تخص زيدان إقبال وأمين الدخيل

2023/05/09 | 01:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، عن أخبار سارة تخص لاعبي مانشستر يونايتد وبيرنلي الإنجليزيين، زيدان إقبال وأمين الدخيل.وقال درجال في تصريحات صحفية إن “لقاءً جمعني مع إدارة مانشستر يونايتد على هامش زيارتي لإنجلترا وكان جيداً وتحدثنا عن موضوع زيدان إقبال وأبلغناهم بضرورة إبلاغنا بالرد الرسمي قبل العاشر من الشهر […]

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