تركيا.. التوزع السكاني للناخبين

2023/05/09 | 01:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف يتوزع الأتراك قبل أيام قليلة على فتح صناديق الاقتراع؟

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