ميسي والأرجنتين الأفضل في جوائز لوريوس

2023/05/09 | 01:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس (أ ف ب) – حصد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثنائية فريدة من نوعها في الحفل السنوي لجوائز لوريوس للتفوق الرياضي الذي أقيم الإثنين في العاصمة الفرنسية باريس، حيث فاز فردياً بجائزة أفضل رياضي وجماعياً مع منتخب بلاده الذي قاده للظفر بمونديال قطر العام الماضي.وبات ميسي، البالغ 35 عاماً، أول رياضي يفوز بجائزتين في […]

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