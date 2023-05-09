تصاعد حدة الخلاف بين إيطاليا وفرنسا بعد تصريح بشأن الهجرة

2023/05/09 | 02:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمّلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الاثنين، السياسة الداخلية الفرنسية مسؤولية الخلاف مع باريس بشأن الهجرة، محذرة من "استخدام حكومات أخرى" لتسجيل نقاط محلية.

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