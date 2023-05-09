الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهدافا لحركة

2023/05/09 | 03:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، عن قصف أهدافا لحركة "الجهاد الإسلامي" في غزة .

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