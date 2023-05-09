2023/05/09 | 04:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرف على التوزع السكاني للناخبين الأتراك

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