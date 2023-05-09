كيف تسهم زيارة جيك سوليفان إلى الرياض في تقوية العلاقات السعودية الأميركية؟

2023/05/09 | 05:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت "الحرة الليلة" موضوع زيارة جيك سوليفان إلى الرياض وما يسعى إلى تحقيقه في جولته الخليجية.وناقشت أيضا مفاوضات جدة بين الجيش السوداني والدعم السريع ومدى نجاح الضغوط الدولية والإقليمية في جعل الملف الإنساني أولوية على طاولة التفاوض.

وألقت الحرة الليلة الضوء على حجم تفشي المخدرات في المنطقة ومساعي إحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بالإضافة إلى ملف الانتخابات التركية

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