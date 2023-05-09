إسرائيل توضح سبب شن غارات على مواقع

2023/05/09 | 06:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، شن غارات جوية على غزة استهدفت حركة "الجهاد الإسلامي".

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