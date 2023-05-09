تغطية الحرب في أوكرانيا تهيمن على جوائز بوليتزر للصحافة

2023/05/09 | 06:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فازت وكالة "أسوشيتد برس" بجائزتي بوليتزر، الاثنين، من بينهما جائزة الخدمة العامة المرموقة، وذلك تقديرا لتغطيتها للحرب الأوكرانية، فيما حصلت صحيفة "نيويورك تايمز" على جائزة التغطية الدولية بفضل قصصها عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقا لوكالة "رويترز".

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