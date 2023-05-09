الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو استهداف مواقع في غزة

2023/05/09 | 07:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الجيش الإسرائيلي عبر تويتر فيديو يظهر استهداف مواقع لـ"الجهاد الإسلامي"، وكتب المتحدث العسكري الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي أن "جيش الدفاع (الإسرائيلي) يستهدف عشرة مواقع لإنتاج الأسلحة ومجمعات عسكرية تابعة للجهاد الاسلامي في قطاع غزة"، وذلك ضمن عملية حملت اسم "السهم الواقي".

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